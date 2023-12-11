İstanbul'da park halindeki araçlar alev alev yandı
İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildeki alevler yanında park halindeki taksiye sıçradı.
Kaynak: DHA
Fatih Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'ndeki park halindeki bir otomobil, saat 06.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
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Otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin yanında park halindeki taksiye sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürmek için müdahale etti. Çıkan yangında, araçlarda hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)
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