İstanbul'da park halindeki elektrikli otomobil alev alev yandı
İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki bir elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülen yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi, son dönemde kullanımı hızla artan elektrikli araçlara dair korkutucu bir olaya sahne oldu. Barış Mahallesi'nde park halinde bulunan bir elektrikli otomobil, güpegündüz aniden alev aldı. Çevrede büyük paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle başka araçlara sıçramadan söndürülse de, elektrikli otomobilden geriye yalnızca demir yığını kaldı.
Saat 14.30 sıralarında park halindeki elektrikli otomobilden aniden dumanlar ve ardından şiddetli alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki duyarlı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı hızlı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, olası bir batarya patlaması riskine karşı çevrede güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye erleri alev topuna dönen araca müdahale etti.
O anları ise olaya tanık olan çevredeki sakinler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)