İstanbul'da park halindeki elektrikli otomobil alev alev yandı

Saat 14.30 sıralarında park halindeki elektrikli otomobilden aniden dumanlar ve ardından şiddetli alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki duyarlı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı hızlı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.