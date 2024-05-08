İstanbul'da park kavgası sokağı savaş alanına çevirdi
İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde park kavgasından dolayı araç sahipleri birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre işten dönen bir kişi, aracını park etmek için evinin bulunduğu sokağa geldi.
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Sokağın tamamen araçlarla kapalı olduğunu fark eden sürücü aracıyla girişi yapamayınca duruma tepki gösterdi.
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Sesin yükseldiğini fark eden diğer araç sahibi ise tartışmaya dahil oldu.
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Kadın eline aldığı sopayı adama vurmayınca ona kaptırdı
İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya döndü. Sesleri fark eden diğer aile üyelerinin de evlerinden inerek kavgaya dahil olmasıyla sokak savaş alanına döndü.
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