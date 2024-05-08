İstanbul'da park kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

Kadın eline aldığı sopayı adama vurmayınca ona kaptırdı

İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya döndü. Sesleri fark eden diğer aile üyelerinin de evlerinden inerek kavgaya dahil olmasıyla sokak savaş alanına döndü.