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İstanbul'da park kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde park kavgasından dolayı araç sahipleri birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da park kavgası sokağı savaş alanına çevirdi - Resim: 1

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre işten dönen bir kişi, aracını park etmek için evinin bulunduğu sokağa geldi. 

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İstanbul'da park kavgası sokağı savaş alanına çevirdi - Resim: 2

Sokağın tamamen araçlarla kapalı olduğunu fark eden sürücü aracıyla girişi yapamayınca duruma tepki gösterdi. 

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İstanbul'da park kavgası sokağı savaş alanına çevirdi - Resim: 3

Sesin yükseldiğini fark eden diğer araç sahibi ise tartışmaya dahil oldu.

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İstanbul'da park kavgası sokağı savaş alanına çevirdi - Resim: 4

Kadın eline aldığı sopayı adama vurmayınca ona kaptırdı
İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya döndü. Sesleri fark eden diğer aile üyelerinin de evlerinden inerek kavgaya dahil olmasıyla sokak savaş alanına döndü. 

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