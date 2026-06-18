İstanbul'da parkta silahlı saldırı: 3'ü ağır 5 yaralı, saldırganların aracı yanmış halde bulundu
İstanbul Eyüpsultan'da bir parkta oturan gençlere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinde 24 boş kovan bulunurken, saldırganların kaçtığı sahte plakalı araç Kemerburgaz'da yanmış halde ele geçirildi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Karadolap Mahallesi'nde, parkta oturan gençlere yönelik düzenlenen silahlı saldırı bölgede büyük paniğe neden oldu. Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Cadde üzerindeki bir pastanenin önüne otomobille gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu, parkta bulunan B.S. (16), K.G. (18), K.D. (20), M.O. (19) ve B.A. (15) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken; B.S., K.G. ve B.A.'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü açıklandı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği noktada 24 adet boş kovan tespit etti. Çatışma esnasında sokakta park halinde bulunan bazı sivil araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Çevredeki vatandaşlardan H.Ö., basına yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan 5 gencin parkta oturduğunu ve saldıran grupla önceden tanıştıklarını iddia etti.
Silahlı saldırının ardından geldikleri otomobille hızla kayıplara karışan şüphelilerin izini süren polis ekipleri, söz konusu aracı Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde tamamen yanmış ve terk edilmiş halde buldu. Yapılan detaylı kriminal incelemede, olayda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu ortaya çıktı. Gerçek plaka sahibinin ise Bağcılar'da bir otoparkta aracının başında olduğu ve yaşanan şiddet olayından hiçbir bilgisinin bulunmadığı emniyet birimlerince teyit edildi. Kaçan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için başlatılan polis çalışmaları çok yönlü olarak sürdürülüyor.