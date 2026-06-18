İstanbul'da parkta silahlı saldırı: 3'ü ağır 5 yaralı, saldırganların aracı yanmış halde bulundu

Silahlı saldırının ardından geldikleri otomobille hızla kayıplara karışan şüphelilerin izini süren polis ekipleri, söz konusu aracı Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde tamamen yanmış ve terk edilmiş halde buldu. Yapılan detaylı kriminal incelemede, olayda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu ortaya çıktı. Gerçek plaka sahibinin ise Bağcılar'da bir otoparkta aracının başında olduğu ve yaşanan şiddet olayından hiçbir bilgisinin bulunmadığı emniyet birimlerince teyit edildi. Kaçan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için başlatılan polis çalışmaları çok yönlü olarak sürdürülüyor.