İstanbul'da pazardaki sahipsiz otomobil çalıntı çıktı
Avcılar'da pazarcıların tezgah açacağı yerde kapı ve pencereleri açık halde bulunan otomobil çalıntı çıktı. Polis, otomobili park ettikten sonra aralarında tartışarak farklı yöne giden iki kadını bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
İstanbul Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi'nde oturan F.D.'e ait otomobil bir süre önce park edildiği yerden çalındı.
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Polis tarafından aranan otomobil bulunamadı. Merkez Mahallesi Berik Sokak'ta tezgah açmaya gelen pazarcı burada kapı ve pencereleri açık otomobili görünce beklemeye başladı.
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Pazarcılardan O.A., "Bu araç çalıntı olabilir. Darbeler de var. Alınması ve sahibinin bulunması için ilgilileri çağırdık" dedi.
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Haber verilmesi üzerine gelen Avcılar Belediyesi zabıta memurları yaptıkları araştırmada otomobilin çalıntı olduğunu belirlerken F.D.'e ulaştı. Çeşitli yerlerinden darbeler alan otomobil ile ilgili Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne de bilgi verildi.
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