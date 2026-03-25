İstanbul'da pes dedirten olay: İki kadın çocuklarının gözü önünde birbirine girdi
İstanbul Pendik'te kadın sürücülerin yol verme tartışması saç saça, baş başa kavgaya dönüştü. İki kadın sürücünün çocuklarının gözü önünde kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Pendik Kurtköy Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. İki kadın sürücü arasında "yol verme" nedeniyle sözlü tartışma başladı.
1 / 5
Kısa sürede alevlenen tartışma, sürücülerin araçlarını yol ortasında durdurmasıyla fiziki kavgaya dönüştü. Araçlarından inen kadınlar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yol kenarında saç saça, baş başa birbirine girdi.
2 / 5
Kadınlar kavga ederken, iki araçta da çocukların olduğu görüldü. Annelerinin kavgasını araç içinden izlemek zorunda kalan çocukların korku dolu anları, çevredeki diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
3 / 5
Okul yolu üzerinde yaşanan ve trafiği de kilitleyen kavga, çevredeki duyarlı vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırılabildi.
4 / 5