İstanbul'da peş peşe cinayetler: Bir gecede 3 kişiyi öldürdü

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, otomobilin şoför koltuğunda ve ön yolcu koltuğunda iki kişinin yaralı halde olduğunu gördü. Şoför koltuğundakinin E.G. (31) olduğu, ağır yaralı şekilde Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.