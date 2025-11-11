İstanbul'da peş peşe cinayetler: Bir gecede 3 kişiyi öldürdü
İstanbul Büyükçekmece'de dün gece meydana gelen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Şüpheli H.K.'nin (32), önce otel odasında M.K. (27) adlı genç kadını öldürdüğü ardından yanına çağırdığı 2 kişinin içinde bulunduğu araca kurşun yağdırdığı öğrenildi. Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saat 22.43 sıralarında Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, otomobilin şoför koltuğunda ve ön yolcu koltuğunda iki kişinin yaralı halde olduğunu gördü. Şoför koltuğundakinin E.G. (31) olduğu, ağır yaralı şekilde Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Ön koltukta bulunan E.Y. (33) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. E.G. de kaldırıldığı hastanede bir süre sonra öldü. İncelemelerin ardından saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
OTEL ODASINDA KADIN CESEDİ BULUNDU
Ekipler, olay yerinin yakınındaki Marina Park Otel'in güvenlik kameralarını incelediği sırada, otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirdi.