İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada
İstanbul Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi ağır yaralı olarak kurtulurken, köpeğin sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Olay, 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.İ.'nın ağızlıksız gezdirdiği yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı.
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Köpeği gezdiren M.K.İ. ve sokakta bulunan vatandaşlar köpeği tekmeleyerek kediyi kurtarmaya çalıştı.
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Saldırı sonucu kedi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar da tedirginlik yaşadı.
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