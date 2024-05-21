  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada

İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada

İstanbul Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi ağır yaralı olarak kurtulurken, köpeğin sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada - Resim: 1
1 / 9
İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada - Resim: 2

Olay, 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.İ.'nın ağızlıksız gezdirdiği yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. 

2 / 9
İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada - Resim: 3

Köpeği gezdiren M.K.İ. ve sokakta bulunan vatandaşlar köpeği tekmeleyerek kediyi kurtarmaya çalıştı.

3 / 9
İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada - Resim: 4

Saldırı sonucu kedi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar da tedirginlik yaşadı. 

4 / 9