İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu

Olay, Fatih Mahallesi'nde bir sokakta gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre aynı apartmanda oturan iki komşu henüz bilinmeyen bir nedenle apartman girişinde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve taraflardan birinin polis memuru olan oğlu da kavgaya dahil oldu.