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İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu

İstanbul Esenler'de bir polis memuru, babasının tartıştığı komşusunu silahla vurdu. Yerde yaralı halde yatan şahıs dakikalarca sopalarla darbedildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu - Resim: 1

Olay, Fatih Mahallesi'nde bir sokakta gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre aynı apartmanda oturan iki komşu henüz bilinmeyen bir nedenle apartman girişinde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve taraflardan birinin polis memuru olan oğlu da kavgaya dahil oldu.

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İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu - Resim: 2

Polis, yanında bulunan silah ile babasıyla kavga eden komşusunu ayağından vurdu. Kavgaya polisin diğer yakınları da dahil olunca yerde yatan kişi sopalarla dakikalarca darbedildi.

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İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevke dildi. 

 

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İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu - Resim: 4

Sağlık ekipleri ayağından yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye götürürken, polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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