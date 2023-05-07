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  4. İstanbul'da polis - zanlı kovalamacası böyle bitti; yaralılar var!

İstanbul'da polis - zanlı kovalamacası böyle bitti; yaralılar var!

İstanbul Şişli'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da polis - zanlı kovalamacası böyle bitti; yaralılar var! - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Feriköy Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı otomobil,  sokak içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptı.

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İstanbul'da polis - zanlı kovalamacası böyle bitti; yaralılar var! - Resim: 2

DHA'nın haberine göre otomobilin çarptığı 80 yaşındaki M.B. ağır yaralandı. M.B., Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralanan 2 kişi ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin peşinde olduğu otomobildeki 2 şüpheli, kazanın ardından yakalanarak emniyete götürüldü.

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İstanbul'da polis - zanlı kovalamacası böyle bitti; yaralılar var! - Resim: 3

Bir çevre sakini , “Aşağıdaki sokaktan gelirken virajı tam alamıyorlar bizim binanın köşesine giriyorlar. Tam o anda 3 kişi köşede dururken, 3 kişiye birden vuruyor. Yaralılardan birinde kırık, diğer ikisinde de kanamalar vardı. Hastaneye kaldırıldılar. Motosikletli polis peşindeydi, köşeyi döner dönmez durdurdular" dedi. 

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İstanbul'da polis - zanlı kovalamacası böyle bitti; yaralılar var! - Resim: 4

Olayın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerden birinin yerde yattığı, polisin ise yaralılar için ambulans istediği anlar kayıtlara yansıdı.

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