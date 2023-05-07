İstanbul'da polis - zanlı kovalamacası böyle bitti; yaralılar var!

Bir çevre sakini , “Aşağıdaki sokaktan gelirken virajı tam alamıyorlar bizim binanın köşesine giriyorlar. Tam o anda 3 kişi köşede dururken, 3 kişiye birden vuruyor. Yaralılardan birinde kırık, diğer ikisinde de kanamalar vardı. Hastaneye kaldırıldılar. Motosikletli polis peşindeydi, köşeyi döner dönmez durdurdular" dedi.