İstanbul'da polise saldırı! 4 kişi gözaltında
İstanbul Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grup kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği zanlılardan biri polise yumruk atınca polis havaya ateş açtı. Çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre İstanbul Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grubu polis ekipleri uyardı. Uyarıları dikkate almayan grup, ekiplerin ikinci kez kendilerini uyarmaya geldiği sırada arbede yaşandı.
Arbede sırasında biber gazı sıkan polise yumruk atıldı. Polisin havaya ateş açtığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Moda Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grup çevredeki vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu uyararak olay yerinden ayrıldı.
Bir süre sonra grup uyarıları dikkate almayarak yüksek sesle müzik dinlemeye devam etti. İhbar üzerine ikinci kez olay yerine gelen polis ekipleri ile grup arasında arbede çıktı. Gruptaki bir kişi biber gazı sıkan polise yumruk attı.