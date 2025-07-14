İstanbul'da polise saldırı: Hatalı park uyarısı yapan polise saldırdılar

Bunun üzerine sürücü polisle tartışmaya başladı. Bir süre sonra sürücünün yanındakiler de tartışmaya katılınca gerginlik çıktı. Ekipler, sürücü ve yanındaki kişinin zorluk çıkarması üzerine takviye ekip istedi. Sürücü ve yanındaki kişi ekiplerin gelmesi ile birlikte gözaltına alındı.