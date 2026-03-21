İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Kaza, saat 14.30 sıralarında Çatalca İhsaniye Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binkılıç'ta bulunan yabancı uyruklu kişileri geri gönderme merkezine bırakmasının ardından dönüş yolunda olan, içinde polislerinde bulunduğu midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bunun üzerine araçta bulunan kişiler camı kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.