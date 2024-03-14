İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı
İstanbul Büyükçekmece'de polisin 'Dur' intiharına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün araçta bulunan 12 kaçak göçmen nedeniyle polisten kaçtığı tespit edildi.
Kaynak: DHA
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Büyükçekmece'de kaçak göçmen taşıyan araç sürücüsü 'Dur' intiharına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir süre sonra sürücü yakalanırken, araçta 12 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
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Sürücünün gözaltına alındığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.
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Olay, saat 03.00 sıralarında Kumburgaz mevkiindeki polis denetim noktasında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve kimliği bilinmeyen sürücü denetim noktasından geçerken polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
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