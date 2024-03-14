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  4. İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı

İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de polisin 'Dur' intiharına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün araçta bulunan 12 kaçak göçmen nedeniyle polisten kaçtığı tespit edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı - Resim: 1
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İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı - Resim: 2

Büyükçekmece'de kaçak göçmen taşıyan araç sürücüsü 'Dur' intiharına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir süre sonra sürücü yakalanırken, araçta 12 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. 

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İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı - Resim: 3

Sürücünün gözaltına alındığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı - Resim: 4

Olay, saat 03.00 sıralarında Kumburgaz mevkiindeki polis denetim noktasında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve kimliği bilinmeyen sürücü denetim noktasından geçerken polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 

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