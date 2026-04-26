İstanbul'da polisten kaçan şüpheli trafiğe takıldı: Lastikleri indirdiler!
İstanbul Başakşehir'de hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelinin kullandığı otomobil, polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçtı. Trafikte sıkıştırılan otomobilin lastikleri indirildi, sürücü gözaltına alındı.
Olay, dün Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen otomobili tespit etti. Bir süre sonra otomobili fark ederek peşine takılan ekipler, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Buna rağmen sürücü durmayarak kaçtı.
TRAFİKTE SIKIŞTIRILDI
Şüphelinin bulunduğu otomobili takip eden polis ekipleri, trafikten yararlanarak otomobili sıkıştırdı. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan şüpheli otomobilden inmeyince, otomobilin lastikleri indirildi. Şüpheli otomobilin camı kırılmak üzereyken, ekiplere teslim oldu. A.H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
330 BİN LİRA CEZA UYGULANDI
Şüphelinin üst araması ve araçta yapılan incelemede, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 2 cep telefonu ile 17 bin 330 TL, 320 dolar ve 80 avro ele geçirildi.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Dur ihtarına uymamak', 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Makas atmak' maddelerinden toplam 330 bin lira para cezası uygulanırken, araç 120 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, 'açıktan hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.(DHA)