İstanbul'da pompalı dehşet: ''Benim adım Orhan, günaydın herkese''
İstanbul Maltepe’de bir kişi, daha önce kendisine ait olan erkek kuaför dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken saldırıyı düzenleyen şüphelinin "Benim adım O.K., günaydın herkese" diyerek bağırdığı da duyuldu.
Kaynak: İHA
Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. işlettiği erkek kuaför dükkanını kayınçosuna devretti. Ancak şahsın devir parasının bir kısmını ödememesi üzerine ikili arasında anlaşmazlık yaşandı.
İddiaya göre O.K., gece saatlerinde dükkan kapalı olduğu sırada pompalı tüfekle iş yerinin önüne geldi. Şahıs, pompalı tüfekle dükkana defalarca ateş etti. Saldırıda yaralanan olmazken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde tüfek bulunan O.K.'nın "Benim adım O.K., günaydın herkese" diye bağırarak ateş ettiği anlar dikkat çekti.
