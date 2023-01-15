İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Sokak savaş alanına döndü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekibinin müdahalesine rağmen sürücü ve yakınları arbede yaşanmasına neden oldu. Yaşanan kargaşa caddede de devam etti. Kavga eden taraflar araçlarına bindiği sırada ise hızla ilerleyen bir kamyonet, panelvan minibüse çarptı. Kontrolden çıkan panelvan minibüs, iş yerinin tabela direğine çarparak devirdi.