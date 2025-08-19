  1. Anasayfa
İstanbul'da psikopat alarmı: Hem ormanı yaktı hem de itfaiyecilere saldırdı!

İstanbul Arnavutköy'de yol kenarındaki çayırlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine saldıran şüpheli ortalığı birbirine kattı.

Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki çayırlık alanda yangın çıktı.

Yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, ismi öğrenilemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Olayla alakalı polisin incelemeleri devam ederken, şüphelinin gözaltına alınma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan alan da dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

