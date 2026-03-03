İstanbul'da raydan çıkan tramvay bir başka tramvaya çarptı
İstanbul’un en işlek toplu taşıma hatlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar hattında sabah saatlerinde raydan çıkan bir tramvay korku dolu anlara yol açtı. Eminönü’nde meydana gelen kaza nedeniyle seferler durma noktasına gelirken, işine ve okuluna gitmeye çalışan binlerce vatandaş duraklarda yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul ulaşımının ana damarlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda bu sabah teknik bir arıza nedeniyle kaza meydana geldi.
Saat 09.00 sıralarında Eminönü bölgesinde Cevizlibağ yönüne ilerleyen bir tramvay, henüz belirlenemeyen bir sebeple raydan çıktı.
Olayın hemen ardından Metro İstanbul ekipleri bölgeye sevk edildi. Raydan çıkan aracın tekrar hatta alınması için vinç ve teknik personel yardımıyla hummalı bir çalışma başlatıldı.
Kaza anında tramvayda bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
