İstanbul'da riskli bina tarama sonuçları korkuttu: Binaların yarısı çürük!

İlk etepta Silivri ve Avcılar’da 2000 öncesi yapılan binaların depreme dayanıklılığı ölçülürken, ilerleyen süreçte bu uygulama tüm ilçelere yayıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından günlük başvurular 22 bini bulurken şimdi ise iki haneli rakamlara kadar geriledi. Yapılan taramalardan elde edilen ilk veriler ise İstanbul’un yapı stoğunun depreme karşı oldukça dayanıksız olduğuna işaret etti.