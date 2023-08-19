İstanbul'da riskli bina tarama sonuçları korkuttu: Binaların yarısı çürük!
Uzmanlar büyük İstanbul depremi için uyarılarda bulunmaya devam ederken, İBB ilçe ilçe taranan bina verilerini paylaştı. Ortaya korkunç tablo çıktı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası binlerce canımızı yitirdik. 11 il depremlerden etkilenirken, Türkiye beşik gibi sallanıyor. Birçok deprem uzmanı ise İstanbul için sürekli uyarı yapıyor.
İBB’nin başlattığı ‘bina tarama projesi’nin ilk sonuçları, İstanbul’daki olası depreme yönelik endişeyi artırdı. Taranan 35 bin binanın yarısı ‘yüksek riskli’ çıktı.
Milliyet'in haberine göre; kent genelinde acil olarak yıkılması ya da güçlendirilmesi gereken 207 bin bina tespit edilirken, riskli yapıların bulunduğu 10 dönüşüm alanında 77 bin kişinin yaşadığı saptandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dört yıl önce kentin en önemli sorunlarının başında gelen depremle ilgili, “Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi”ni hayata geçirdi.
İlk etepta Silivri ve Avcılar’da 2000 öncesi yapılan binaların depreme dayanıklılığı ölçülürken, ilerleyen süreçte bu uygulama tüm ilçelere yayıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından günlük başvurular 22 bini bulurken şimdi ise iki haneli rakamlara kadar geriledi. Yapılan taramalardan elde edilen ilk veriler ise İstanbul’un yapı stoğunun depreme karşı oldukça dayanıksız olduğuna işaret etti.