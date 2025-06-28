İstanbul'da sabaha karşı yangın: Çok sayıda araç yandı

Yangın, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Bostancı Sanayi Sitesi’nde hurda araçların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.