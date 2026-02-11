İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi: Listede 21 ilçe var!
İstanbul'da 12 Şubat Perşemne günü elektrik kesintisi yapılacak ilçeler açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve yatırım programı kapsamında 21 ilçede bazı mahalle ve sokaklara elektrik verilemeyecek. Birçok noktada saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti yapılacak. İşte 12 Şubat 2026 elektrik kesintisi programı...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
