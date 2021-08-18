İstanbul'da şafak operasyonu: Mahalle ablukaya alındı

Baskın yapılan adreslerden biri, Silivrikapı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrum katı oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede narkotik köpeği Kanıt, arama yaptı. Yapılan arama çalışmaları sırasında polis, bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.