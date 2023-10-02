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İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında

Şile’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Su altında kalan tarım arazileri, evler ve bungalovlar dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında - Resim: 1

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası’nda hafta sonu itibarıyla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında - Resim: 2

İHA'nın haberine göre  Şile Ağva’da bulunan Yeşilçay Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı. 

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İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında - Resim: 3

Tarım arazileri, evler ve bungalovlar sel sularının altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında - Resim: 4

Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

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