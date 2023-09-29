İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Pendik'te kuvvetli yağış nedeniyle bir spor salonunun istinat duvarı yolda bulunan bir servis minibüsü ve bir otomobilin üzerine çöktü. Olayda, işçileri taşıyan servis minibüsündeki 5 kişi, beton blokun altında kaldı. 4 işçi kısa sürede kurtarılırken 1 işçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarılabildi.