İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Pendik'te su baskınları yaşanırken, istinat duvarı araçların üzerine düştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle tarihi Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi de su bastı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.
1 / 11
Kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Pendik'te birçok yeri su bastı.
2 / 11
Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı D-100 Karayolu ve Kadıköy'den görüntülendi.
3 / 11
İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
Pendik'te kuvvetli yağış nedeniyle bir spor salonunun istinat duvarı yolda bulunan bir servis minibüsü ve bir otomobilin üzerine çöktü. Olayda, işçileri taşıyan servis minibüsündeki 5 kişi, beton blokun altında kaldı. 4 işçi kısa sürede kurtarılırken 1 işçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarılabildi.
4 / 11