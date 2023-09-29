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  4. İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü

İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Pendik'te su baskınları yaşanırken, istinat duvarı araçların üzerine düştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle tarihi Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi de su bastı.

İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü - Resim: 1

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. 

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İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü - Resim: 2

Kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Pendik'te birçok yeri su bastı. 

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İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü - Resim: 3

Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı D-100 Karayolu ve Kadıköy'den görüntülendi.

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İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü - Resim: 4

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Pendik'te kuvvetli yağış nedeniyle bir spor salonunun istinat duvarı yolda bulunan bir servis minibüsü ve bir otomobilin üzerine çöktü. Olayda, işçileri taşıyan servis minibüsündeki 5 kişi, beton blokun altında kaldı. 4 işçi kısa sürede kurtarılırken 1 işçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarılabildi.

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