İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da şiddetli dolu ve yağmur yağışı etkili oldu. Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'in bazı bölümlerini su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yaptığı uyarının ardından beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu.
Şiddetli dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskını meydana geldi. Yağıştan etkilenen yerlerden biri de Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent oldu.
Alışveriş merkezinin fabrika ve atölyelerinin bulunduğu kısımda yer alan açık otopark ve çöp konteynerlerinin tutulduğu kapalı alanı su bastı. Alışveriş merkezi görevlileri ellerine aldıkları kürek ve sopalarla tıkanan rögarları açmaya çalıştı.
Yağmur ve dolu nedeniyle E-5 Karayolun da trafik adete durma noktasına geldi. Sürücüler zor anlar yaşarken, İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 71’e çıktı.