İstanbul'da sağanak ve fırtına
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli rüzgar ve yağış vatandaşa zor anlar yaşattı.
Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.