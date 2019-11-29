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  3. 29 Kasım 2019 11:47

İstanbul'da sağanak ve fırtına

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak ve fırtına

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli rüzgar ve yağış vatandaşa zor anlar yaşattı.

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İstanbul'da sağanak ve fırtına

Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görülüyor.

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İstanbul'da sağanak ve fırtına

Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İstanbul'da sağanak ve fırtına

SARAYBURNU'NDA DEV DALGALAR

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

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