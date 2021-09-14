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İstanbul'da sahil yolunda çökme

İstanbul'da Sarıyer, Tarabya Sahili Haydar Aliyev Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

İstanbul'da Sarıyer, Haydar Aliyev Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında yolda kısmı çökme oldu.

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Çökmeyi görenler yakındaki otel otoparkından aldıkları dubalarla yolu kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Polis ekibi, çökmenin meydana geldiği yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

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Çökme nedeniyle kapanan yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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