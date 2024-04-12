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İstanbul'da sahildeki yarış kabusla bitti: Yaralılar var

İstanbul Kartal'da birbirleriyle yarışan 3 sürücü otomobilleriyle, önce birbirlerine ardından da önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da sahildeki yarış kabusla bitti: Yaralılar var - Resim: 1
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İstanbul'da sahildeki yarış kabusla bitti: Yaralılar var - Resim: 2

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Sahilyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, birbirleriyle yarışan 3 sürücü, otomobilleriyle sürat yaptıkları sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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İstanbul'da sahildeki yarış kabusla bitti: Yaralılar var - Resim: 3

Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobiller birbirleriyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri; önünde ilerleyen başka bir otomobile, diğeri elektrik direğine çarparken yarışan 3'üncü otomobil ise kaldırıma vurup takla attı. 

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İstanbul'da sahildeki yarış kabusla bitti: Yaralılar var - Resim: 4

Meydana gelen zincirleme kazada, yarışan otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

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