İstanbul'da sahile vuran mayın patladı!

Şile'de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bir restoranın camları kırılarak hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı.