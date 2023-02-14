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İstanbul'da sahile vuran mayın patladı!

İstanbul Şile'de sahile vuran deniz mayınının patlaması sonucu sahildeki bir restoranın camları patladı. Olayda yaralanan olmadı.

İstanbul'da sahile vuran mayın patladı! - Resim: 1

Şile'de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bir restoranın camları kırılarak hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı. 

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İstanbul'da sahile vuran mayın patladı! - Resim: 2

Yapılan incelemelerde patlayan deniz mayını muhafaza altına alındı. Mayının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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İstanbul'da sahile vuran mayın patladı! - Resim: 3

Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı. 

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İstanbul'da sahile vuran mayın patladı! - Resim: 4

Polis ekiplerinin patlamayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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