İstanbul'da sahili denizanaları bastı

Denizanalarının olta takımlarına zarar verebileceğini söyleyen Birol Şener ise, ”Diyecek bir şey yok. Zaten çevremize hepimiz için geçerli pek duyarlı değiliz. Bunun sebebi de kirlilik tabii ki. Kirlilik, duyarsızlık. Sürekli geliyorum, boş zamanlarımda hep buradayım ve balık tutuyorum. Stres atmaya geliyorum. Bu pisliği görünce tabii ki insanın içi sızlıyor. Bu da balık tutmaya engel olabiliyor. Yoğun olduğu zaman ne yapıyorsunuz, hem takımınız bozulabiliyor hem fazla balık tutamıyorsunuz. Valla iki senedir görüyorum denizanası önceden bu kadar çok değildi. Son iki senedir genelde oluyor. Bugün dört çeşit balık tuttum. Lüfer var, sarı kanat var. Dün sabah geldim, arabada uyudum gece. Bu bir hobi. Denizanaları engel oldu ama. Olmasaydı bir koli daha doldurabilirdik belki” şeklinde konuştu.