İstanbul’da sahte altın operasyonu: 28.5 milyon TL’lik vurgun son anda engellendi!
İstanbul Zeytinburnu’nda kurulan yasa dışı altın atölyesine jandarmadan şafak operasyonu! Piyasa değeri 28 milyon 500 bin lirayı bulan, gerçeğinden ayırt edilmesi zor binlerce gram altın ele geçirildi. Şüphelilerin sahte altınları ambalajlayıp piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
İstanbul Jandarma ekipleri, Zeytinburnu’nda düzenledikleri başarılı operasyonla piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 28,5 milyon TL değerindeki sahte altını ele geçirdi. Darphane titizliğinde sahte üretim yapan şebekeye yönelik baskında 2 kişi kıskıvrak yakalandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik güvenliği tehdit eden sahtecilik suçuna yönelik teknik takibi tamamladı. Dün sabah saatlerinde Zeytinburnu’nda önceden belirlenen bir adrese düzenlenen şafak baskınında, sahte altın üretim tesisi olarak kullanılan mekan darmadağın edildi.
Yapılan aramalarda, gerçeğiyle neredeyse birebir benzerlik gösteren ve satışa hazır hale getirilmiş şu materyaller ele geçirildi:
4 bin 252 gram ağırlığında, 1, 5 ve 10 gramlık toplam 1530 adet sahte altın.
Sahte altın üretiminde kullanılan 280 adet plastik ve 13 adet metal kalıp.
Üretimi profesyonel gösteren 1010 adet sahte ambalaj.
Presleme makinesi ile kağıt ve plise delme makineleri.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 28 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi.