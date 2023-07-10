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İstanbul'da sahte pasaport operasyonu

İstanbul Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenlediği tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 396 adet sahte kimlik, 365 adet sahte pasaport ele geçirildi.

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçu ile ilgili Fatih'te yürüttükleri çalışmalarda, Molla Gürani ve Kocamustafapaşa mahallelerinde bulunan 2 adreste sahte pasaport, kimlik düzenlendiği belirledi.  

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İstanbul'da sahte pasaport operasyonu - Resim: 2

Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.K.A.Q. isimli yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

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İstanbul'da sahte pasaport operasyonu - Resim: 3

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 396 adet çeşitli ülkelere ait sahte kimlikler, 365 adet çeşitli ülkelere ait sahte pasaport, 202 adet çeşitli ülkelere ait sahte vizelere, 844 adet çeşitli ülkelerin hudut kapılarına ait giriş-çıkış silikon mühürleri, 11 adet giriş çıkış aşamalarında kullanılan damga, 3 adet mor ışık cihazı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet yazıcı, çok sayıda sahte evrak yapımında kullanılan aparat, 1 adet çelik kasa, 5 adet cep telefonu, 185 adet hologram ve filigram, 16 bin 600 lira, 9 bin 590 dolar,  19 bin 975 euro ele geçirildi. 

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İstanbul'da sahte pasaport operasyonu - Resim: 4

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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