İstanbul'da sahte pasaport operasyonu

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 396 adet çeşitli ülkelere ait sahte kimlikler, 365 adet çeşitli ülkelere ait sahte pasaport, 202 adet çeşitli ülkelere ait sahte vizelere, 844 adet çeşitli ülkelerin hudut kapılarına ait giriş-çıkış silikon mühürleri, 11 adet giriş çıkış aşamalarında kullanılan damga, 3 adet mor ışık cihazı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet yazıcı, çok sayıda sahte evrak yapımında kullanılan aparat, 1 adet çelik kasa, 5 adet cep telefonu, 185 adet hologram ve filigram, 16 bin 600 lira, 9 bin 590 dolar, 19 bin 975 euro ele geçirildi.