İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi

ÇOK SAYIDA SAHTE EVRAK İLE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda 27'si gerçek olmak üzere, farklı ülkelere ait 200 pasaport, 101 sahte kimlik, 208 boş kimlik kartı, farklı ülkere ait giriş-çıkış mühürleri, pasaport yapımında kullanılan 3 boyutlu lazer cihazı, çok sayıda sahte vize evrakları, sahte pasaport, vize ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal, 4 bilgisayar, 6 cep telefonu, 13 bin 500 dolar, 6 bin 50 euro ve 3 bin 870 lira ele geçirildi.