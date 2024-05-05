İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
İstanbul Fatih'te bir kadın sürücü, önünde ilerleyen motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü ise çarpan kişinin kim olduğunu öğrenince kahkahaya boğuldu.
Kaynak: İHA
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Fatih Millet Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu.
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Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.
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