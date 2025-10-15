İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 5 şüpheli son anda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Ekim'de Sultangazi'deki denetimlerde şüpheli bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemede aracın 'change' olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramalarda 1 otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 3 farklı araç plakası ve 1 kar maskesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.