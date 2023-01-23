İstanbul'da Salvador Dali için lokma döktürdüler
Katalan ressam Salvador Dali, ölümünün 34'üncü yılında İstanbul Bağdat Caddesi'nde düzenlenen 'lokma dökme' etkinliğiyle anıldı.
İstanbul Kadıköy, ilginç bir anma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bir ajans Bağdat caddesinde ölümünün 34. yıldönümünde Katalan Ressam Salvador Dali'yi anmak için lokma döktürdü.
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Vatandaşlar tatlılarını yedikten sonra şövale üzerine konulan Dali'nin portresiyle fotoğraf çektirdi.
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Etkinliğin organizatörlerinden Barış Önal, dördüncü defa Dali için lokma döktürdüklerini söyledi.
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Önal, "Sürreal bir anma için buradayız, Dali'nin öncüsü olduğu akım gibi. Biz de aslında kendisini sürreal bir şekilde anmak istiyoruz. O yüzden kendisi adına lokma döküyoruz" dedi.
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