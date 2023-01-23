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İstanbul'da Salvador Dali için lokma döktürdüler

Katalan ressam Salvador Dali, ölümünün 34'üncü yılında İstanbul Bağdat Caddesi'nde düzenlenen 'lokma dökme' etkinliğiyle anıldı.

İstanbul'da Salvador Dali için lokma döktürdüler - Resim: 1

İstanbul Kadıköy, ilginç bir anma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bir ajans Bağdat caddesinde ölümünün 34. yıldönümünde Katalan Ressam Salvador Dali'yi anmak için lokma döktürdü.

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İstanbul'da Salvador Dali için lokma döktürdüler - Resim: 2

Vatandaşlar tatlılarını yedikten sonra şövale üzerine konulan Dali'nin portresiyle fotoğraf çektirdi. 

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İstanbul'da Salvador Dali için lokma döktürdüler - Resim: 3

Etkinliğin organizatörlerinden Barış Önal, dördüncü defa Dali için lokma döktürdüklerini söyledi. 

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İstanbul'da Salvador Dali için lokma döktürdüler - Resim: 4

Önal, "Sürreal bir anma için buradayız, Dali'nin öncüsü olduğu akım gibi. Biz de aslında kendisini sürreal bir şekilde anmak istiyoruz. O yüzden kendisi adına lokma döküyoruz" dedi. 

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