İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza
İstanbul Ataşehir'de direk yüklü vinç dönüş yaptığı sırada direklerden bazıları İETT otobüsünün camından içeri girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
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Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vinç yolda dönüş yaptığı sırada kasasındaki direkler, seyir halinde olan İETT otobüsünün camından içeri girdi.
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İçinde yolcular olan otobüsün camı direklerin çarpmasıyla tuzla buz oldu. Otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı.
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Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.
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