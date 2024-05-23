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İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza

İstanbul Ataşehir'de direk yüklü vinç dönüş yaptığı sırada direklerden bazıları İETT otobüsünün camından içeri girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza - Resim: 1
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İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza - Resim: 2

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vinç yolda dönüş yaptığı sırada kasasındaki direkler, seyir halinde olan İETT otobüsünün camından içeri girdi. 

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İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza - Resim: 3

İçinde yolcular olan otobüsün camı direklerin çarpmasıyla tuzla buz oldu. Otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı. 

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İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza - Resim: 4

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. 

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