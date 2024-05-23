İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vinç yolda dönüş yaptığı sırada kasasındaki direkler, seyir halinde olan İETT otobüsünün camından içeri girdi.