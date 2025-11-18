İstanbul'da şap alarmı verildi: 21 mahalle karantinaya alındı
İstanbul'un Şile ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındığını duyurdu.
İstanbul'da şap hastalığı alarmı verildi.
Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kontrolleri sonucunda Şile'de şap hastalığı tespit edildi ve 21 mahalleye karantina altına alındı. tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı. (DHA)
