İstanbul'da Sarıyer'in ardından Gaziosmanpaşa'da da yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde Sarıyer'de meydana gelen yol çökmesinin ardından Gaziosmanpaşa ilçesinde de inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Yolun yakınında çatlakların oluştuğu iki bina tahliye edildi.
Kaynak: DHA / İHA
Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında inşaatın temelinde çökme oldu.
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Edinilen bilgiye göre, temel kazısından sonra çevredeki İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu sızan su, toprağın altına ilerledi.
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Toprak suyu tutamayınca inşaatın temelinde çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ,inşaat alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı.
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Çökmenin yaşandığı inşaatın yanındaki biri 2 katlı diğeri 3 katlı iki bina çatlaklar oluşması nedeniyle tahliye edildi.
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