İstanbul'da şaşırtan görüntüler! Nisan ayında kar yağdı
İstanbul'da kentin bazı kesimlerinde dolu ve sulu kar yağdı. Nisan ayında kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Taksim Meydanı'nda saat 13.00 sıralarında sulu kar yağışı etkili oldu.
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Bir anda başlayan yağışla birlikte meydanda bulunanlar korunmak için saçak altlarına kaçtı.
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Etkili olan rüzgar da bazı kişileri şemsiyeleri kırıldı. İnsanların yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.
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AYASOFYA CAMİİ ÖNÜNDE SULU KAR VE DOLU YAĞIŞI ALTINDA CUMA NAMAZI
Ayasofya Camii'ne cuma namazı için gelenlerden bazıları yoğunluk nedeniyle içeri giremedi.
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