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İstanbul'da satırlı-bıçaklı kavga

İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve satırlı kavga kameraya yansıdı.

İstanbul'da satırlı-bıçaklı kavga - Resim: 1

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. İki grup arasında sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

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İstanbul'da satırlı-bıçaklı kavga - Resim: 2

Kavgada taraflardan biri bıçakla karşı taraf saldırırken, karşı gruptan bir kişi de evine çıkıp getirdiği zırh adı verilen satırı rastgele savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

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İstanbul'da satırlı-bıçaklı kavga - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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İstanbul'da satırlı-bıçaklı kavga - Resim: 4
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