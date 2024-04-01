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İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de yerel seçim sonrası eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yaşanan çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 1
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İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 2

Olay, saat 22.30 sıralarında Bolluca Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

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İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 3

İddiaya göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar aday olan mevcut muhtar A.G. ile akrabası olan ve bu seçimde muhtarlığı kazanan S.G. yolda karşılaştı.

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İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 4

Mevcut muhtar adayı A.G. seçimi kaybetmesi nedeniyle akrabası S.G. ile tartışmaya başladı. Büyüyerek devam eden tartışmada S.G., A.G.'ü bıçakladı.

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