İstanbul'da şehir eşkıyaları polise saldırı: 10 kişilik grubun saldırısı kamerada

Bölgede kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekibi, durumundan şüphelendikleri Umut Ş.'yi durdurarak kimlik göstermesini istedi. Bu sırada şüpheli Umut Ş., ekibe "O üniformayı giydiniz Allah mı oldunuz? Terörist miyiz biz?" diyerek tepki gösterdi.