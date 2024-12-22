İstanbul'da şehir eşkıyaları polise saldırı: 10 kişilik grubun saldırısı kamerada
İstanbul Esenler'de 10 kişilik bir grup, arkadaşlarını gözaltına alan polis memurlarına saldırdı.
Olay gece 00.15 sıralarında Esenler'de meydana geldi. Bölgede devriye görevindeki ekip, tek el silah sesi duyarak o yöne gitti. Sokak üzerindeki kalabalık gruptakiler, polis ekibinin geldiğini görünce koşarak ara sokaklara doğru kaçtı.
Bölgede kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekibi, durumundan şüphelendikleri Umut Ş.'yi durdurarak kimlik göstermesini istedi. Bu sırada şüpheli Umut Ş., ekibe "O üniformayı giydiniz Allah mı oldunuz? Terörist miyiz biz?" diyerek tepki gösterdi.
Polis ekibi kontrolleri sırasında, Umut Ş.'nin arka tarafında, yerde duran bir silah gördü. Silahı inceleyen ekipler, şarjörün boş olduğunu tespit etti.
Şüpheli Umut Ş., silahtan haberi olmadığını söylerken, ekibe yönelik küfürlü konuşmalarını sürdürerek mukavemet etmeye de devam etti. Bunun üzerine polis ekibi, Umut Ş.'yi gözaltına aldı.