İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı

Çatışmanın ardından maskeli 4 şahıs kaçarken, kurşunlar cadde üzerindeki başka iş yeri ile park halindeki otomobile isabet etti. Olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil ve kamera çalışması yaparken, içerden karşılık veren şahsı gözaltına aldı. Yaklaşık 50 tane boş kovan bulunurken, polis, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.