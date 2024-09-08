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İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki aracın önünü kesen bir grup, otomobillerinden inerek durdurdukları araçtaki 3 kişiyi yumruklarla darbetti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı - Resim: 1

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Suadiye Sahil Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre; trafikte otonobilleriyle ilerleyen bir grup, bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki aracın önünü kesti. 

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İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı - Resim: 2

Yolun bir şeridini trafiğini kapatan grup, akan trafiğe aldırmadan otomobillerinden indi.

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İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı - Resim: 3

Şüpheliler durdurdukları araçtaki 3 kişiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kalabalık grup küfürler savurarak araçtakileri yumruklarla darbetti. 

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İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı - Resim: 4

Çevredekiler kavgayı ayırmak için araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. 

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