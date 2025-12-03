İstanbul'da şehrin ortasındaki derenin rengi kırmızıya döndü

Mahalle sakini Rıdvan Kılıç, "Problem çevreye yayılıyor, mahalle bundan rahatsız. Dereden kırmızı şekilde su akıyor. Bu da fabrikaların boyahanelerindeki atık sular. Yazın daha çok koku oluyor. Bunların giderilmesi gerekiyor. Burası devamlı böyle akıyor. Buranın duru aktığını hiç görmedik. Çocuklar gidip dere kenarında oynuyorlar. İnsanlara zararlı bir durum. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Fabrikalardan arıtıp bu şekilde göndermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.