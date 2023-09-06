İstanbul'da sel can aldı! 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da dün gece yaşanan sel felaketinin ardından Arnavutköy'de incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri yabancı olmak üzere 2 kişinin hayatının kaybettiğini 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'u vuran sel felaketi sonrası Arnavutköy Kaymakamlığı'nda İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililerle buluşarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ali Yerlikaya, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, “Dün akşam saat 21 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Eyüp’ün bir kısmı ama işin doğrusu en fazla Arnavutköy ilçemizde ve Başakşehir’de metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı. Bu kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmur maalesef derelerinde taşması sonucunda özellikle iş yerlerinin ve evlerin düşük kot dediğimiz bodrum kesimlerinde su baskınlarına sebep oldu. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir'de bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu vatandaş Küçükçekmece ilçemizde, biz başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. 5 yaralımız var. Az önce İl Sağlık Müdürü'nden tekrar son durumların sorduk. Hayati tehlikeleri olmadığını, 3'ünün hemen ayakta tedavi olarak taburcu olduklarını, diğerlerini de yatarak tedavi olduklarını söylediler" dedi.
Sabah saatlerinden itibaren hasar çalışmalarının başlayacağını ifade eden Yerlikaya, "Sabah olur olmaz biz yine valiliğimizin koordinasyonunda il defterdarlığımız zarar tespitiyle ilgili çalışmalara başlayacak. Şu an için biz 112'ye gelen tüm çağrıları her birini cevaplandırıyoruz. Kalacak yerle ilgili şu ana kadar Arnavutköy'de bir müracaat olmadı. Başakşehir'de de olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla İstanbullu hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Vefatlar için çok büyük üzüntü duyuyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Tekrarından İstanbul'umuzu, ülkemizi Cenabı Allah korusun diyoruz. Şimdi söylememiz lazım. Tabii bu iklim değişikliği öyle bir değişiklik haline geldi ki bir ilçede 40 mahalle var. Mahallenin üçünde bir saat içerisinde 120 kilogramlık bir yağış çok kısa süre içerisinde hemen 100 metre ilerisindeki mahallede hiçbir şey yok. Ben bunu şunun için söylemek istiyorum. Kıymetli hemşerilerime lütfen meteorolojiden yapılan uyarılara bu sarı kod, turuncu kod uyarılarına, hatta şu saat şu vakitlerde olması muhtemel diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edelim. Canımız yanmasın. Tedbir, tedbir, tedbir diyoruz. Valiliğimiz, AFAD, meteoroloji, medyamız sizler, her fırsatta, şehirlerimize, hemşerilerimize bu ikazları yapıyoruz. Lütfen bu ikazlara uyalım" şeklinde konuştu.(DHA)
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Başakşehir Başak Mahallesi Bayındırlık Sitesi'nde bulunan sitelerin giriş katlarını sel sularıyla doldurdu. Dairelerde kalanlar suların içerisinde yürürken, eşyalar da suların üzerinde yüzdü. Sel sularının mutfak tezgahına kadar ulaştığı görülürken evin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. (DHA)