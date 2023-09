İstanbul'da sel can aldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Sabah saatlerinden itibaren hasar çalışmalarının başlayacağını ifade eden Yerlikaya, "Sabah olur olmaz biz yine valiliğimizin koordinasyonunda il defterdarlığımız zarar tespitiyle ilgili çalışmalara başlayacak. Şu an için biz 112'ye gelen tüm çağrıları her birini cevaplandırıyoruz. Kalacak yerle ilgili şu ana kadar Arnavutköy'de bir müracaat olmadı. Başakşehir'de de olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla İstanbullu hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Vefatlar için çok büyük üzüntü duyuyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Tekrarından İstanbul'umuzu, ülkemizi Cenabı Allah korusun diyoruz. Şimdi söylememiz lazım. Tabii bu iklim değişikliği öyle bir değişiklik haline geldi ki bir ilçede 40 mahalle var. Mahallenin üçünde bir saat içerisinde 120 kilogramlık bir yağış çok kısa süre içerisinde hemen 100 metre ilerisindeki mahallede hiçbir şey yok. Ben bunu şunun için söylemek istiyorum. Kıymetli hemşerilerime lütfen meteorolojiden yapılan uyarılara bu sarı kod, turuncu kod uyarılarına, hatta şu saat şu vakitlerde olması muhtemel diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edelim. Canımız yanmasın. Tedbir, tedbir, tedbir diyoruz. Valiliğimiz, AFAD, meteoroloji, medyamız sizler, her fırsatta, şehirlerimize, hemşerilerimize bu ikazları yapıyoruz. Lütfen bu ikazlara uyalım" şeklinde konuştu.(DHA)