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  4. İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

İstanbul Şile'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı - Resim: 1

Şile'de etkili olan sağanak nedeniyle selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

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İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı - Resim: 2

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı iş yerlerini su bastı.

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İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı - Resim: 3

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu bölgede, Hacıllı Mahallesi'ndeki Göksu deresi de aşırı yağıştan dolayı taştı. Oluşan selde iki kişinin mahsur kaldığı bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı - Resim: 4

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

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