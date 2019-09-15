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  3. 15 Eylül 2019 17:15

İstanbul'da semalarında sürpriz görüntü !

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest'te sergilenmek Türkiye'ye gelen Rus Su-35 savaş uçağı, festival öncesi uçuş provası yaptı. 15 dakika havada kalan uçaklar çeşitli manevralar yaptı.

İstanbul'da semalarında sürpriz görüntü !

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest'te sergilenmek Türkiye'ye gelen Rus Su-35 savaş uçağı, festival öncesi uçuş provası yaptı.

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İstanbul'da semalarında sürpriz görüntü !

Atatürk Havalimanı'nda bulunduğu hangar bölümünden taksi moduyla piste gelen Su-35, İstanbul semalarında uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

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İstanbul'da semalarında sürpriz görüntü !

Yaklaşık 15 dakika havada kalan savaş uçağı, gökyüzünde çeşitli manevralar yaptı.

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İstanbul'da semalarında sürpriz görüntü !

Yaklaşık 15 dakika süren gösteride, savaş uçağının havada dik durumda sabit kaldığı hareket ise en dikkat çeken an oldu.

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