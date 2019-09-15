İstanbul'da semalarında sürpriz görüntü !
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest'te sergilenmek Türkiye'ye gelen Rus Su-35 savaş uçağı, festival öncesi uçuş provası yaptı. 15 dakika havada kalan uçaklar çeşitli manevralar yaptı.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest'te sergilenmek Türkiye'ye gelen Rus Su-35 savaş uçağı, festival öncesi uçuş provası yaptı.
Atatürk Havalimanı'nda bulunduğu hangar bölümünden taksi moduyla piste gelen Su-35, İstanbul semalarında uçuş gösterisi gerçekleştirdi.